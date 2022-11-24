Листопад, 24 в 17:53

Нацбанк України на випадок тривалої відсутності електропостачання визначив перелік із 760 чергових відділень системно важливих банків, які надаватимуть послуги клієнтам навіть за тривалої тривалої світла.

Ці відділення знаходяться у Києві, а також у 275 населених пунктах 22 областей України.

Зараз вони забезпечуються необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики.

Зараз дивляться

– Клієнти мають знати, куди вони можуть звернутися, щоб отримати власні кошти та необхідні фінансові послуги, консультацію та підтримку, тепло та зв’язок. Банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень у такий спосіб, щоб за необхідності вони стали місцем прихистку для всіх, хто його потребуватиме – Пунктами незламності, – пояснив глава НБУ Андрій Пишний.

Адреси чергових банківських відділень дивіться на карті або у переліку тут.

До речі, через кризову ситуацію в енергетиці, яка спричинила підвищений попит на готівку та проблеми з функціонуванням банкоматних мереж на певних територіях, Приватбанк та Ощадбанк встановили єдині ліміти на зняття грошей у банкоматах для своїх клієнтів та карток інших українських банків.