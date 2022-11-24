Ноябрь, 24 в 16:18

Приватбанк с 23 ноября установил единые лимиты на снятие наличных в банкоматах для своих клиентов и карт других украинских банков на уровне 20 тыс. грн.

Эту сумму можно получить за одну операцию и повторить через три часа.

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На соответствующий шаг пошли и в Ощадбанке из-за кризисной ситуации в энергетике, повлекшей повышенный спрос на наличные и временные проблемы с функционированием банкоматных сетей на определенных территориях.

Ощадбанк разрешил своим клиентам и клиентам других банков снимать наличные в банкоматной сети в объеме 50 тыс. грн в сутки.

Источник: Приватбанк, Ощадбанк