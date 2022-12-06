Какие налоги должны платить украинцы в Польше и как подать декларацию
С началом полномасштабной войны тысячи украинцев выехали за границу. Большинство нашли убежище в Польше и остаются там на правах беженцев.
В то же время украинцы, которые находятся в определенной европейской стране более 183 дней, автоматически приобретают статус налоговых резидентов и обязаны платить налоги со всех доходов, которые они получают.
Какие налоги должны платить украинцы в Польше, читайте в материале Фактов ICTV.
Налоги в Польше: что платить украинцам
Адвокат Ростислав Кравец указывает, если лицо находится более 183 дней на территории Польши, оно становится резидентом страны и должно платить налоги.
— Недавно парламент Польши отказался вносить соответствующие изменения для того, чтобы украинцы не платили налоги в стране, а платили исключительно в Украине, чтобы налоги попадали сюда. Они отказались это сделать, — отметил Кравец.
Что касается непосредственно уплаты налогов в Польше, Кравец добавляет, что когда украинец становится резидентом Польши, он должен платить налоги там. Это указано в ст. 15 Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Польша об избегании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении налоговых уклонений.
— Возникает вопрос об этих 183 днях: нужно ли платить за них налоги, или нет? В случае, если налоги за эти дни вы платили в Украине, нужно подать соответствующие документы, которые подтвердили уплату налогов в Украине, — поясняет Кравец.
Адвокат добавляет, что в Польше налоги выше, чем в Украине. Например, налог на заработную плату в Польше составляет 18-32% (зависит от сумм годового дохода), в Украине эта ставка 15%.
— Соответственно, может возникнуть ситуация, что вам придется доплачивать разницу в Польше или в Украине за военный сбор от доходов, которые вы получили в Польше, — отмечает адвокат.
Кравец добавляет, что украинец должен подать декларацию в Польше, указать в ней все доходы, которые получил за отчетный период, и уплатить соответствующую сумму налогов.
В дальнейшем вы получите справку от налоговых органов Польши об уплате налогов. Она понадобится вам во время декларирования своих доходов в Украине.
— Когда вы будете декларировать свои доходы в Украине, вы подаете эту справку, подтверждающую уплату налогов в Польше. И учитывая то, где налоги будут больше или меньше, вы будете доплачивать разницу в определенной стране, — говорит адвокат.
Кравец разъясняет, если украинец, который уже стал резидентом Польши, получает доход, например, от сдачи в аренду жилья в Украине, то этот доход может облагаться налогом в Украине. То есть по месту расположения жилья, от которого получен доход.
Что касается украинцев, которые официально трудоустроились в Польше, то по словам адвоката, налоги за таких работников платит работодатель (то есть в Польше).
— Если человек работает дистанционно на украинскую компанию, налоги за него платит работодатель в Украине. Однако таким людям все равно нужно взять справку об уплате налогов и подать ее в соответствующий орган в Польше. И уже польские налоговые органы будут решать, нужно ли украинцу доплачивать разницу, или нет, — отметил адвокат.
Польский налог PIT для украинцев
PIT — это налог, который платит каждый, кто получает доходы в Польше. То есть украинцы, которые находятся в Польше с 24 февраля и получают польскую зарплату, должны платить PIT.
Дата уплаты налога наступила еще в сентябре 2022 года для тех, кто приехал в Польшу в начале полномасштабной войны. Украинцы должны были уплатить налог за последние полгода, а в дальнейшем платить его ежемесячно.
Впрочем, это не касается тех украинцев, которые продолжают дистанционно работать на украинского работодателя.
Как сообщает Министерство финансов Польши в ответ на запрос Офиса эффективного регулирования (BRDO) и IT-ассоциации Украины, украинцы, которые работают удаленно, могут не платить налог в Польше.
Соответственно, такие граждане могут сохранить налоговую резидентность Украины и не платить налоги в соседней стране. Это правило касается только работников компаний, не имеющих официальных филиалов в Польше.
Узнать подробнее про налоговое резидентство и расчет суммы РІТ можно на правительственном сайте Польше.
Как платить PIT
В Польше есть несколько видов этого налога и дополнительных деклараций о получении доходов:
- PIT-36 — хозяйственная деятельность;
- PIT-36-L — линейный налог;
- PIT-37 — доход от работы (заработная плата);
- PIT-38 — ценные бумаги;
- PIT-39 — доход от недвижимости.
Подать декларацию и проверить ее статус можно:
- на login.gov.pl через profil zaufany, e-dowód;
- в приложении mObywatel;
- по налоговым данным PESEL или NIP (вариант недоступен для иностранцев, которые впервые подают декларацию).