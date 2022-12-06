Декабрь, 06 в 16:11

С началом полномасштабной войны тысячи украинцев выехали за границу. Большинство нашли убежище в Польше и остаются там на правах беженцев.

В то же время украинцы, которые находятся в определенной европейской стране более 183 дней, автоматически приобретают статус налоговых резидентов и обязаны платить налоги со всех доходов, которые они получают.

Какие налоги должны платить украинцы в Польше, читайте в материале Фактов ICTV.

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Налоги в Польше: что платить украинцам

Адвокат Ростислав Кравец указывает, если лицо находится более 183 дней на территории Польши, оно становится резидентом страны и должно платить налоги.

— Недавно парламент Польши отказался вносить соответствующие изменения для того, чтобы украинцы не платили налоги в стране, а платили исключительно в Украине, чтобы налоги попадали сюда. Они отказались это сделать, — отметил Кравец.

Что касается непосредственно уплаты налогов в Польше, Кравец добавляет, что когда украинец становится резидентом Польши, он должен платить налоги там. Это указано в ст. 15 Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Польша об избегании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении налоговых уклонений.

— Возникает вопрос об этих 183 днях: нужно ли платить за них налоги, или нет? В случае, если налоги за эти дни вы платили в Украине, нужно подать соответствующие документы, которые подтвердили уплату налогов в Украине, — поясняет Кравец.

Адвокат добавляет, что в Польше налоги выше, чем в Украине. Например, налог на заработную плату в Польше составляет 18-32% (зависит от сумм годового дохода), в Украине эта ставка 15%.

— Соответственно, может возникнуть ситуация, что вам придется доплачивать разницу в Польше или в Украине за военный сбор от доходов, которые вы получили в Польше, — отмечает адвокат.

Кравец добавляет, что украинец должен подать декларацию в Польше, указать в ней все доходы, которые получил за отчетный период, и уплатить соответствующую сумму налогов.

В дальнейшем вы получите справку от налоговых органов Польши об уплате налогов. Она понадобится вам во время декларирования своих доходов в Украине.

— Когда вы будете декларировать свои доходы в Украине, вы подаете эту справку, подтверждающую уплату налогов в Польше. И учитывая то, где налоги будут больше или меньше, вы будете доплачивать разницу в определенной стране, — говорит адвокат.

Кравец разъясняет, если украинец, который уже стал резидентом Польши, получает доход, например, от сдачи в аренду жилья в Украине, то этот доход может облагаться налогом в Украине. То есть по месту расположения жилья, от которого получен доход.

Что касается украинцев, которые официально трудоустроились в Польше, то по словам адвоката, налоги за таких работников платит работодатель (то есть в Польше).

— Если человек работает дистанционно на украинскую компанию, налоги за него платит работодатель в Украине. Однако таким людям все равно нужно взять справку об уплате налогов и подать ее в соответствующий орган в Польше. И уже польские налоговые органы будут решать, нужно ли украинцу доплачивать разницу, или нет, — отметил адвокат.

Польский налог PIT для украинцев

PIT — это налог, который платит каждый, кто получает доходы в Польше. То есть украинцы, которые находятся в Польше с 24 февраля и получают польскую зарплату, должны платить PIT.

Дата уплаты налога наступила еще в сентябре 2022 года для тех, кто приехал в Польшу в начале полномасштабной войны. Украинцы должны были уплатить налог за последние полгода, а в дальнейшем платить его ежемесячно.

Впрочем, это не касается тех украинцев, которые продолжают дистанционно работать на украинского работодателя.

Как сообщает Министерство финансов Польши в ответ на запрос Офиса эффективного регулирования (BRDO) и IT-ассоциации Украины, украинцы, которые работают удаленно, могут не платить налог в Польше.

Соответственно, такие граждане могут сохранить налоговую резидентность Украины и не платить налоги в соседней стране. Это правило касается только работников компаний, не имеющих официальных филиалов в Польше.

Узнать подробнее про налоговое резидентство и расчет суммы РІТ можно на правительственном сайте Польше.

Как платить PIT

В Польше есть несколько видов этого налога и дополнительных деклараций о получении доходов:

PIT-36 — хозяйственная деятельность;

PIT-36-L — линейный налог;

PIT-37 — доход от работы (заработная плата);

PIT-38 — ценные бумаги;

PIT-39 — доход от недвижимости.

Подать декларацию и проверить ее статус можно: