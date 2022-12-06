Грудень, 06 в 16:11

З початком повномасштабної війни тисячі українців виїхали за кордон. Більшість знайшли прихисток у Польщі та живуть там на правах біженців.

Водночас українці, які перебувають у певній європейській країні більше 183 днів, автоматично набувають статусу податкових резидентів та зобов’язані сплачувати податки з усіх доходів, які вони отримують.

Які податки повинні сплачувати українці у Польщі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Податки у Польщі: що сплачувати українцям

Адвокат Ростислав Кравець зазначає, якщо особа перебуває більше 183 днів на території Польщі, вона стає резидентом країни та повинна сплачувати податки.

– Нещодавно парламент Польщі відмовився вносити відповідні зміни для того, щоб українці не платили податки в країні, а сплачували виключно в Україні, щоб податки потрапляли сюди. Вони відмовились це зробити, – пояснив Кравець.

Що стосується безпосередньо сплати податків у Польщі, Кравець додає, що коли українець стає резидентом Польщі, він повинен сплачувати податки там. Це зазначено у ст. 15 Конвенції між урядом України і урядом Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень.

– Виникає питання про ці 183 дні: чи потрібно сплачувати за них податки, чи ні? У випадку, якщо податки за ці дні ви сплатили в Україні, потрібно подати відповідні документи на підтвердження сплати податків в Україні, – каже Кравець.

Адвокат наголошує, що у Польщі податки вищі, ніж в Україні. Наприклад, податок на заробітну плату у Польщі становить 18-32% (залежить від сум річного доходу), натомість в Україні ця ставка 15%.

– Відповідно, може виникнути ситуація, що вам доведеться доплачувати різницю у Польщі або в Україні за військовий збір від доходів, які ви отримали у Польщі, – зауважує адвокат.

Кравець додає, що українець повинен подати декларацію у Польщі, зазначити в ній усі доходи, які отримав за звітний період, та сплатити відповідну суму податків.

Надалі ви отримаєте довідку від податкових органів Польщі про сплату податків. Вона знадобиться вам під час декларування своїх доходів в Україні.

– Коли ви будете декларувати свої доходи в Україні, ви подасте цю довідку, яка підтвердить сплату податків у Польщі. І з огляду на те, де податки будуть більшими або меншими, ви будете доплачувати різницю у певній країні, – прогнозує адвокат.

Кравець уточнив, якщо українець, який вже став резидентом Польщі, отримує дохід, наприклад, від здачі в оренду житла в Україні, то цей дохід може оподатковуватися в Україні. Тобто за місцем розташування житла, від якого отримується дохід.

Що стосується українців, які офіційно працевлаштувались у Польщі, то за словами адвоката, податки за таких працівників сплачує роботодавець (тобто у Польщі).

– Якщо людина працює дистанційно на українську компанію, податки за неї сплачує роботодавець в Україні. Проте таким людям все одно потрібно взяти довідку про сплату податків та подати її у відповідний орган у Польщі. І вже польські податкові органи вирішуватимуть, чи потрібно українцю доплачували різницю, чи ні, – зауважив адвокат.

Польський податок PIT для українців

PIT – це податок, який платить кожен, хто отримує доходи в Польщі. Тобто українці, які перебувають у Польщі з 24 лютого та отримують польську зарплатню, мають сплачувати PIT.

Дата сплати податку настала ще у вересні 2022 року для тих, хто приїхав у Польщу на початку повномасштабної війни. Українці повинні були сплатити податок за останні пів року, а надалі сплачувати його щомісяця.

Утім, це не стосується тих українців, які продовжують дистанційно працювати на українського роботодавця.

Як повідомляє Міністерство фінансів Польщі у відповідь на запит Офісу ефективного регулювання (BRDO) та IT-асоціації України, українці, що віддалено працюють, можуть не сплачувати податок у Польщі.

Відповідно, такі громадяни можуть зберегти податкову резидентність України та не сплачувати податки в сусідній країні. Це правило стосується лише працівників компаній, що не мають офіційних філій у Польщі.

Дізнатися детальніше про податкове резидентство та розрахування суми РІТ можна на урядовому сайті Польщі.

Як сплачувати PIT

У Польщі є кілька видів цього податку та додаткових декларацій про отримання доходів:

PIT-36 – господарська діяльність;

PIT-36-L – лінійний податок;

PIT-37 – дохід від роботи (заробітна плата);

PIT-38 – цінні папери;

PIT-39 – дохід від нерухомості.

Подати декларацію та перевірити її статус можна: