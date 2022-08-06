Август, 05 в 21:48

Болгария с начала полномасштабной агрессии РФ передала Украине 4200 тонн орудия.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов.

— За первые четыре месяца с начала войны — до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия на один миллиард, €16 млн. За этот четырехмесячный период 4200 тонн болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт возле границы с Украиной, — отметил он.

Михайлов утверждает, что имеет документы в доказательство своих слов, но не показал их.

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Заявления Михайлова прозвучали на фоне слов бывшего министра экономики Корнелии Ниновой. Она отмечала, что за ее подписью ни одна единица оружия не была передана Украине.

Исполняющий обязанности подчеркнул, что она не подписала разрешения на экспорт оружия на сумму более миллиона евро.

В июне болгарский парламент отказал в военной поддержке Украины по запросу посла Украины в Болгарии Виталия Москаленко. Глава правительства Республики Кирилл Петков заявил, что Болгария поддержит Украину гуманитарной помощью.

Источник: Nova.bg