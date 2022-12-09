Болгарія збирається вперше офіційно відправити військову допомогу Україні – ЗМІ
Вперше від початку повномасштабного російського вторгнення Болгарія офіційно надішле Україні військову допомогу.
Про це пише Reuters.
Так, за даними видання, 9 грудня болгарський парламент схвалив список озброєнь, складений тимчасовим урядом.
Повідомляється, що цей список є засекреченим, проте урядовці повідомили, що переважно Софія передасть боєприпаси та легке озброєння.
В цілому за надання допомоги проголосували 148 із 240 парламентарів. Не голосували соціалісти та проросійська партія під назвою Відродження.
Болгарія – одна з небагатьох країн ЄС, що досі не надсилали допомогу після того, як Соціалістична партія, партнер по коаліції в попередньому уряді, заблокувала відповідну пропозицію в травні.
Проте ЗМІ повідомляють, що на початку листопада парламент Болгарії надав дозвіл на поставки зброї Україні.