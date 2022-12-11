Декабрь, 11 в 16:16

НЭК Укрэнерго предлагает Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 января 2023 года увеличить для бизнеса тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление в 2,07 раза.

В обосновании необходимости внесения изменений в тарифы, компания называет наиболее приемлемый тариф на передачу электроэнергии – 636,17 грн/МВт-час, то есть он увеличивается на 290,53 грн/МВт-час.

– По результатам проведенных расчетов, тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению для пользователей системы на 2023 год составит 207,63 грн/МВт-час и увеличивается на 145,50 грн/МВт-час по сравнению с действующим тарифом, утвержденным постановлением НКРЭКУ от 01.12.2021 №2455, – говорится в обосновании Укрэнерго относительно изменений тарифа.

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Действующие тарифы на электроэнергию для бизнеса:

на передачу электроэнергии – 345,64 грн/МВт-ч (без НДС);

на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению – 62,13 грн/МВт-час (без НДС).

В Укрэнерго одной из главных причин роста тарифов называют разрушение энергетической инфраструктуры в результате массированных ракетных ударов, на восстановление которой необходимы средства.

Источник: Укренерго