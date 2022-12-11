Грудень, 11 в 16:16

НЕК Укренерго пропонує Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 січня 2023 року збільшити для бізнесу тарифи на передачу електроенергії та на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління в 2,07 рази.

В обґрунтуванні щодо необхідності внесення змін до тарифів, компанія називає найбільш прийнятний тариф на передачу електроенергії – 636,17 грн/МВт-год, тобто він збільшується на 290,53 грн/МВт-год.

– За результатами проведених розрахунків, тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління для користувачів системи на 2023 рік становитиме 207,63 грн/МВт-год і збільшується на 145,50 грн/МВт-год у порівнянні з чинним тарифом, затвердженим постановою НКРЕКП від 01.12.2021 № 2455, – йдеться в обґрунтуванні Укренерго щодо змін тарифу.

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Чинні тарифи на електроенергію для бізнесу:

на передачу електроенергії – 345,64 грн/МВт-год (без ПДВ);

на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління – 62,13 грн/МВт-год (без ПДВ).

В Укренерго однією з головних причин зростання тарифів називають руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок масованих ракетних ударів, на відновлення якої необхідні кошти.

Джерело: Укренерго