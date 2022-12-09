Декабрь, 09, 2022 в 18:49

Около 50% критической электроэнергетической инфраструктуры Украины значительно повреждено, а некоторые элементы полностью разрушены.

Об этом в интервью CNN заявил вице-премьер – министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков.

— Украина использовала “большие мешки с песком” для защиты целей, — добавил он.

В ежедневном отчете об энергетической ситуации по всей стране государственный энергопоставщик Укрэнерго сообщил, что ситуация остается сложной, но контролируемой.

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Однако в компании признали, что все тепловые и гидроэлектростанции частично повреждены, а временно оккупированная Запорожская АЭС не поставляет электроэнергию в сеть.

В компании отметили, что на выходных в стране будет незначительное, но “существенное улучшение” с восстановлением электроснабжения.

Российские обстрелы и ракетные удары продолжают оказывать влияние на энергетическую инфраструктуру Украины. Последний из таких произошел 5 декабря, удары с интервалом в одну-две недели продолжаются уже два месяца – с 10 октября.