Акциз на алкоголь или сигареты можно будет проверять в приложении Дія: Рада приняла законопроекты

Январь, 12 в 19:17

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №8286 и №8287 о введении электронной акцизной марки для алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

За законопроекты проголосовали 242 и 231 народный депутат соответственно. Об этом сообщил Фактам ICTV глава Комитета ВРУ по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Согласно законопроекту, бумажные акцизные марки должны заменить на QR-коды, которые позволят эффективнее вести учет подакцизных товаров.

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— Этот QR-код будет наноситься на бутылку водки или пачку сигарет. По этому коду можно отследить все движение водки от границы (если это импортная) или от производителя (если украинская), через оптовика и до конечной кассы, — пояснил Гетманцев.

Код можно будет считать через приложение Дія, поэтому каждый человек сможет получить всю информацию о бутылке алкоголя или пачке сигарет и проверить, не контрафакт ли это. А налоговой это облегчит учет подакцизных товаров.

— Когда через кассовый аппарат будет проводиться алкоголь или табачное изделие с недействительной акцизной маркой, налоговая мгновенно об этом будет знать, — утверждает Гетманцев.

Разрабатывать и внедрять систему будет Министерство цифровой трансформации. На это может уйти несколько миллионов долларов, но по словам Гетманцева, эти деньги предоставят доноры.

Для производителей подакцизных товаров соответствующая электронная марка будет бесплатной. Нововведение должно помочь бороться с нелегальным теневым рынком алкоголя и табачных изделий.

— Представители теневого бизнеса заинтересованы в том, чтобы учет оставался таким, как есть. Они могли печатать поддельные акцизные марки и жить так, как раньше. Это невозможно. Мы точно сделаем учет прозрачным. Наподобие учета, который действует в европейских странах, — убежден Гетманцев.

Согласно законопроекту, заработать электронный учет подакцизных товаров должен с 1 января 2024 года. В то же время ко второму чтению дедлайн могут увеличить по просьбе производителей, которые боятся, что не успеют вовремя перейти на новую систему.