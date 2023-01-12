Верховная Рада одобрила налоговые и таможенные льготы для промышленности

Январь, 12 в 18:52

Верховная Рада приняла за основу законопроекты №8298 и №8299, которые предусматривают введение ряда налоговых льгот для промышленности.

Об этом Фактам ICTV сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. За принятие законопроектов №8298 и №8299 в первом чтении проголосовали 246 и 243 нардепа соответственно.

Законопроекты предусматривают, в частности, освобождение промышленных производителей от уплаты НДС и пошлин при импорте оборудования и комплектующих.

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— Мы хотим простимулировать развитие отраслей, которые развиваются несмотря на войну. Это, например, пищевая переработка, оборонно-промышленный комплекс и, безусловно, легкая промышленность, которые имеют значительные заказы от государства, что это создает необходимые предпосылки для развития указанных отраслей, — пояснил Гетманцев.

Кроме того, льготы предусмотрены для аграриев. Плательщиков единого налога 4 группы предлагают освободить от уплаты налогов за земельные участки, которые расположены на территориях боевых действий, временно оккупированных территориях или заминированы.

Для поддержки металлургической отрасли предлагается освободить от рентной платы за пользование недрами для добычи железной руды, которая используется для производства металла на территории Украины. Эта льгота должна действовать до конца военного положения и шесть месяцев после его окончания.

— Это огромные предприятия. Это отрасль, которая всегда находится в авангарде нашей экономики. Мы не хотим ее потерять. Мы не хотим потерять международные рынки сбыта нашего металла, — отмечает Гетманцев.

Среди основных новаций и освобождение от налогообложения НДС операций по поставке услуг по демонстрации и показу фильмов, дублированных, озвученных на государственном языке на территории Украины. А также продление сроков службы зарегистрированных РРО до конца действия военного положения.

От таких льгот госбюджет, по словам Гетманцева, может не досчитаться нескольких миллиардов гривен. Поэтому перед вторым чтением будут проведены консультации с нашими международными партнерами, в частности МВФ.

— Мы будем согласовывать его нормы с партнерами, Международным валютным фондом, чтобы мы могли его принять в консенсусе с теми международными организациями, которые предоставляют деньги для финансирования половины фактически наших расходов на сегодня. Процесс будет непростым, но я думаю, что мы достигнем консенсуса, — считает Гетманцев.

Компенсаторами потерь от введения льгот может быть, в частности, возврат НДС на ІТ-продукцию.