Акциз на алкоголь чи сигарети можна буде перевіряти в додатку Дія: Рада ухвалила законопроєкти

Січень, 12 в 19:17

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти №8286 і №8287 про введення електронної акцизної марки для алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

За законопроєкти проголосували 242 і 231 народний депутат відповідно. Про це повідомив Фактам ICTV очільник Комітету ВРУ з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Згідно із законопроєктом, паперові акцизні марки мають замінити на QR-коди, які дозволять ефективніше вести облік підакцизних товарів.

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– Цей QR-код наноситиметься на пляшку горілки чи пачку цигарок. За цим кодом можна відстежити весь рух горілки від кордону (якщо це імпортна) або від виробника (якщо українська), через оптовика і до кінцевої каси, – пояснив Гетманцев.

Код можна буде зчитати через додаток Дія, тож кожна людина зможе отримати всю інформацію про пляшку алкоголю чи пачку сигарет і перевірити, чи це не контрафакт. А податковій це полегшить облік підакцизних товарів.

– Коли через касовий апарат проводитиметься алкоголь чи тютюновий виріб із недійсною акцизною маркою, податкова миттєво про це знатиме, – стверджує Гетманцев.

Розроблятиме і впроваджуватиме систему Міністерство цифрової трансформації. На це може піти декілька мільйонів доларів, але за словами Гетманцева, ці гроші нададуть донори.

Для виробників підакцизних товарів відповідна електронна марка буде безкоштовною. Нововведення має допомогти боротися з нелегальним тіньовим ринком алкоголю та тютюнових виробів.

– Представники тіньового бізнесу зацікавлені в тому, щоб облік залишався таким, як є. Вони могли друкувати підроблені акцизні марки та жити так, як раніше. Це неможливо. Ми точно зробимо облік прозорим. На кшталт обліку, який діє в європейських країнах, – переконаний Гетманцев.

Згідно із законопроєктом, запрацювати електронний облік підакцизних товарів має з 1 січня 2024 року. Водночас до другого читання дедлайн можуть збільшити на прохання виробників, які бояться, що не встигнуть вчасно перейти на нову систему.