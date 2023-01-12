Верховна Рада схвалила податкові та митні пільги для промисловості

Січень, 12 в 18:52

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкти №8298 та №8299, які передбачають запровадження низки податкових пільг для промисловості.

Про це Фактам ICTV повідомив очільник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За ухвалення законопроєктів №8298 та №8299 у першому читанні проголосували 246 та 243 нардепи відповідно.

Законопроєкти передбачають, зокрема, звільнення промислових виробників від сплати ПДВ та мит під час імпорту обладнання та комплектування.

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– Ми хочемо простимулювати розвиток галузей, які розвиваються попри війну. Це, наприклад, харчове перероблювання, оборонно-промисловий комплекс і, безперечно, легка промисловість, які мають значні замовлення від держави, що це створює необхідні передумови для розвитку зазначених галузей, – пояснив Гетманцев.

Крім того, пільги передбачені для аграріїв. Платників єдиного податку 4 групи пропонують звільнити від сплати податків за земельні ділянки, що розташовані на територіях бойових дій, тимчасово окупованих територіях чи заміновані.

Для підтримки металургійної галузі пропонується звільнити від рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди, яка використовується для виробництва металу на території України. Ця пільга має діяти до кінця воєнного стану та шість місяців після його закінчення.

– Це величезні підприємства. Це галузь, яка завжди є в авангарді нашої економіки. Ми не хочемо її втратити. Ми не хочемо втратити міжнародні ринки збуту нашого металу, – зазначає Гетманцев.

Серед основних новацій і звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з демонстрування та показу фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України. А також продовження строків служби зареєстрованих РРО до кінця дії воєнного стану.

Від таких пільг держбюджет, за словами Гетманцева, може не дорахуватися декількох мільярдів гривень. Тож перед другим читанням будуть проведені консультації з нашими міжнародними партнерами, зокрема МВФ.

– Ми погоджуватимемо його норми з партнерами, Міжнародним валютним фондом, щоб ми могли його ухвалити в консенсусі з тими міжнародними організаціями, які надають гроші для фінансування половини фактично наших видатків на сьогодні. Процес буде непростим, але я думаю, що ми досягнемо консенсусу, – вважає Гетманцев.

Компенсаторами втрат від запровадження пільг може бути, зокрема, повернення ПДВ на ІТ-продукцію.