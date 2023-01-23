Аисты и вышитые ленты: две украинские памятные монеты вошли в список лучших в мире

Сразу две украинские памятные монеты вошли в список 10 лучших в мире по итогам международного конкурса Монета года.

По данным Национального банка Украины, звонкие деньги победили в номинациях Лучшая монета о современном событии и Самая художественная монета года.

В частности, монета из нейзильбера номиналом 5 грн К 30-летию независимости Украины стала самой художественной монетой года. Она посвящена принятию Верховной Радой 24 августа 1991 года исторического документа — Акта провозглашения независимости Украины.

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В НБУ отмечают, что композиция на монете изображает Украину: бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты, и изображение цветной вышитой ленты, символизирующей код нации и напоминающей ДНК.

В то же время серебряная монета номиналом 10 грн 25 лет Конституции Украины победила в номинации Лучшая монета о современном событии.

В НБУ добавляют, что она посвящена 25-летию принятия Конституции Украины, которая является главным источником национального права и одним из якорей украинской идентичности.