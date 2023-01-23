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Факти / Україна / Економіка

Лелеки і вишивані стрічки: дві українські пам’ятні монети увійшли до списку найкращих у світі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Нові монети номіналом 1 та 2 гривні
Фото: НБУ

Одразу дві українські пам’ятні монети увійшли до списку 10 найкращих у світі за підсумками міжнародного конкурсу Монета року.

За даними Національного банку України, дзвінкі гроші перемогли в номінаціях Найкраща монета про сучасну подію та Найхудожніша монета року.

Фото: НБУ

Зокрема, монета з нейзильберу номіналом 5 грн До 30-річчя незалежності України стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України.

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У НБУ зазначають, що композиція на монеті зображує Україну: безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, та зображення кольорової вишиваної стрічки, що символізує код нації та нагадує ДНК.

Водночас срібна монета номіналом 10 грн 25 років Конституції України перемогла у номінації Найкраща монета про сучасну подію.

У НБУ додають, що вона присвячена 25-річчю прийняття Конституції України, що є головним джерелом національного права та одним з якорів української ідентичності.

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Джерело: НБУ
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