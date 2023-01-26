Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2023 год

Январь, 26 в 15:15

Национальный банк Украины прогнозирует рост валового внутреннего продукта в 2023 году на 0,3%. Еще в октябре 2022 года НБУ предполагался рост на 4,0%.

Об этом сообщил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный.

В то же время, в Нацбанке надеются, что в 2024 году экономика вырастет на 4,1% (ранее прогнозировался рост на 5,2%). В 2025 году рост ВВП составит 6,4%.

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— Ключевым предположением прогноза является существенное снижение рисков безопасности с начала 2024 года. Основными рисками остаются более длительный срок полномасштабной военной агрессии России, а также дальнейшее разрушение объектов критической инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Отмечено, что предприятия торговли и сектора услуг довольно быстро адаптировались к отключениям электроэнергии, также ограничено влияние перебоев с электроснабжением на аграрный сектор. Вместо этого значительные потери понесла промышленность, в частности металлургия.

В то же время благодаря лучшим результатам ІІІ квартала и быстрой адаптации части бизнеса и населения к новым условиям оценка падения реального ВВП в 2022 году улучшена до 30,3%.

Источник: Нацбанк