Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2023 рік

Січень, 26 в 15:15

Національний банк України прогнозує зростання валового внутрішнього продукту у 2023 році на 0,3%. Ще у жовтні 2022 року НБУ передбачалось зростання на 4,0%.

Про це повідомив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний.

Водночас, у Нацбанку сподіваються, що у 2024 році економіка зросте на 4,1% (раніше прогнозувалося зростання на 5,2%). У 2025 році зростання ВВП становитиме 6,4%.

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– Ключовим припущенням прогнозу є суттєве зниження безпекових ризиків із початку 2024 року. Основними ризиками залишаються триваліший термін повномасштабної воєнної агресії Росії, а також подальше руйнування об’єктів критичної інфраструктури, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що підприємства торгівлі та сектору послуг доволі швидко адаптувалися до відключень електроенергії, також обмеженим був вплив перебоїв з електропостачанням на аграрний сектор. Натомість значних втрат зазнала промисловість, зокрема металургія.

Водночас завдяки кращим результатам ІІІ кварталу та швидкій адаптації частини бізнесу й населення до нових умов оцінку падіння реального ВВП у 2022 році поліпшено до 30,3%.

Джерело: Нацбанк