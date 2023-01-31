Американская корпорация планирует привлечь $250 млн для поддержки Украины

Январь, 31 в 19:46

Исполнительный директор Американской корпорации по международному развитию (АКМФР) сообщил, что его компания планирует мобилизовать $250 млн для украинских банков для увеличения объемов кредитования малого бизнеса.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой АКФМР.

– Сегодня я в Киеве, потому что мы стремимся начать инвестировать уже сейчас. Я уверен, что средства АКФМР позволят мобилизовать $1 млрд частного капитала для поддержки экономики Украины, – сказал Нейтан.

Он обнародовал два письма с намерением привлечь новые инвестиции. Так компания начинает сотрудничество с Horizon Capital для поддержки электронной коммерции, финтех и технологических бизнесов в Украине и Молдове и изучает возможность расширения сети клиник Добробут в Киеве.

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Отмечается, что Американская корпорация по международному развитию сотрудничает с частным сектором, чтобы таким образом финансировать решение наиболее критических проблем, с которыми сталкивается мир.

Она инвестирует в разные сектора, среди которых – энергетика, критическая инфраструктура, здравоохранение и технологии.

Кроме того, АКФМР предоставляет финансирование малому бизнесу и женщинам-предпринимателям для создания рабочих мест на развивающихся рынках.