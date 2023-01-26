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Экономика Украины из-за войны упала более чем на 35% — ООН

Марта Бондаренко, редактор ленты
Экономика Украины из-за войны упала более чем на 35% — ООН
Фото: Depositphotos

В 2022 году экономика Украины из-за войны претерпела значительное падение — более чем на 35%, а ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 5 млрд долларов.

Об этом говорится в отчете Мирового экономического положения и перспективы — 2023, который представил заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.

В отчете отмечается, что экономика Украины из-за значительного разрушения инфраструктуры, в том числе железнодорожного и других сообщений с соседними странами, дорожной сети и мостов.

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Также значительно пострадали производственная и торговая деятельность и ощущаются значительные потери рабочей силы из-за миграции или призыва в армию, говорится в отчете ООН.

Также экономику значительно взрывают ракетные атаки России на объекты энергетической инфраструктуры, блокирование портов и повреждение металлургических заводов.

В настоящее время ежемесячный дефицит доходов бюджета составляет около $5 млрд.

Источник: Укринформ
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