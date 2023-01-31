Американська корпорація планує залучити $250 млн для підтримки України

Виконавчий директор Американської корпорації з питань міжнародного розвитку (АКМФР) повідомив, що його компанія планує мобілізувати $250 млн для українських банків для збільшення обсягів кредитування малого бізнесу.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому пресслужбою АКФМР.

– Сьогодні я в Києві, бо ми прагнемо почати інвестувати вже зараз. Я впевнений, що кошти АКФМР дозволять мобілізувати $1 млрд приватного капіталу для підтримки економіки України, – сказав Нейтан.

Він оприлюднив два листи з наміром залучити нові інвестиції. Так, компанія розпочинає співпрацю з Horizon Capital для підтримки електронної комерції, фінтех і технологічних бізнесів в Україні та Молдові та вивчає можливість розширення мережі клінік Добробут у Києві.

Зараз дивляться

Зазначається, що Американська корпорація з питань міжнародного розвитку співпрацює з приватним сектором, щоб таким чином фінансувати вирішення найбільш критичних проблем, з якими стикається світ.

Вона інвестує в різні сектори, серед яких – енергетика, критична інфраструктура, охорона здоров’я та технології.

Крім того АКФМР надає фінансування малому бізнесу та жінкам-підприємицям для створення робочих місць на ринках, що розвиваються.