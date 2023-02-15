В Раде предлагают страховать инвестиции от военных рисков

Февраль, 15 в 14:12

В Верховную Раду внесли проект закона №9015 о страховании инвестиций от военных рисков через Экспортно-кредитное агентство.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

– Это важный шаг для восстановления промышленности. Ведь безусловная преграда для создания, восстановления или расширения предприятия – риск разрушения в результате боевых действий, — написал он.

По словам Кисилевского, страхование инвестиций от военных рисков доступно во многих странах мира. В частности, в Израиле. Аналогичные услуги для своих компаний, инвестирующих в рискованные страны, предоставляют США, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Канада, Австралия и т.д.

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Он отметил, что в этих странах государственные учреждения, обеспечивающие страхование инвестиций от военных рисков, как правило, связаны с национальным министерством финансов или являются независимыми организациями, созданными специально для этой цели.

Так, одними из самых известных международных финансовых организаций, занимающихся подобным страхованием, являются Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций MIGA (входит в Группу Всемирного Банка) и Американская международная финансовая корпорация развития DFC.

— На сегодняшний день MIGA и DFC готовы страховать только иностранные инвестиции в Украине. Украинский предприниматель до сих пор не имел такого механизма. Его нужно создать, – пишет депутат.

Законопроект предлагает решение проблемы через Экспортно-кредитное агентство (ЭКА). Оно страхует экспортные контракты и имеет право страховать инвестиции из Украины в другие страны. Предполагается расширение его мандата на страхование инвестиций в Украину.

Кисилевский отмечает, что после принятия закона и утверждения необходимых нормативных актов Кабмином и Нацбанком, украинский инвестор сможет обратиться непосредственно в ЭКА или в один из сотрудничающих с ЭКА банков или страховую компанию и оформить страховку.

Покрывать риски ЭКА сможет, используя собственный уставный капитал, который сегодня составляет около 2 млрд грн. Или будет привлекать международных перестраховщиков.

Нардеп добавил, что зарегистрированный законопроект является одной из инициатив в рамках плана восстановления перерабатывающей промышленности.

Источник: Дмитро Кисилевський