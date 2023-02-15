У Раді пропонують страхувати інвестиції від воєнних ризиків

Лютий, 15 в 14:12

У Верховну Раду внесли проєкт закону №9015 щодо страхування інвестицій від воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство.

Про це повідомив заступник голови Комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

– Це важливий крок для відновлення промисловості. Адже беззаперечна перепона для створення, відновлення чи розширення підприємства – ризик руйнування внаслідок бойових дій, – написав він.

За словами Кисилевського, страхування інвестицій від воєнних ризиків доступне у багатьох країнах світу. Зокрема, у Ізраїлі. Аналогічні послуги для своїх компаній, які інвестують в ризиковані країни, надають США, Велика Британія, Японія, Німеччина, Франція, Канада, Австралія тощо.

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Він зазначив, що у цих країнах державні установи, що забезпечують страхування інвестицій від воєнних ризиків, як правило, пов’язані з національним міністерством фінансів або є незалежними організаціями, створеними спеціально для цієї мети.

Так, одними з найвідоміших міжнародних фінансових організацій, які займаються подібним страхуванням, є Багатостороннє агентство гарантій інвестицій MIGA (входить в Групу Світового Банку) та Американська міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC.

– На сьогодні MIGA і DFC готові страхувати лише іноземні інвестиції в Україні. Український підприємець до цього часу не мав такого механізму. Його потрібно створити, – пише депутат.

Законопроект пропонує рішення проблеми через Експортно-кредитне агентство (ЕКА). Наразі воно страхує експортні контракти і має право страхувати інвестиції з України в інші країни. Передбачається розширення його мандату на страхування інвестицій в Україну.

Кисилевський наголошує, що після прийняття закону і затвердження необхідних нормативних актів Кабміном і Нацбанком, український інвестор зможе звернутись безпосередньо в ЕКА, або в один з банків чи страхову компанію, які співпрацюють з ЕКА, і оформити страховку.

Покривати ризики ЕКА зможе, використовуючи власний статутний капітал, який на сьогодні становить близько 2 млрд грн. Або залучатиме міжнародних перестрахувальників.

Нардеп додав, що зареєстрований законопроєкт є однією з ініціатив у рамках плану відновлення переробної промисловості.

Джерело: Дмитро Кисилевський