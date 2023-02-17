В марте правительство проведет индексацию пенсий: на сколько вырастут выплаты

Февраль, 17 в 14:38

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в марте этого года правительство проведет индексацию пенсий на 20%.

По его словам, индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

— Мы делаем индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной, — отметил министр.

Кроме того, сохранят все доплаты к пенсии по возрасту. Так, пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен, пенсионеры возрастом 75-80 лет — 400 грн в месяц, а пенсионеры возрастом 70-75 лет — до 300 грн.

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В целом расходы на пенсии составят более 700 млрд гривен.



