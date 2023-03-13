Март, 13 в 18:13

Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2023 год. Для решения вопросов социального и экономического характера правительство увеличило расходы государственного бюджета на выплату пенсий.

Также стало известно, что в 2023 году украинским пенсионерам проиндексируют пенсии. Как и когда будет происходить индексация пенсий в 2023 — узнавали Факты ICTV.

Индексация пенсий 2023

Закон О государственном бюджете Украины на 2023 год предусматривает увеличение расходов на Пенсионный фонд. Плановая индексация пенсий состоится.

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Об этом заявила министр социальной политики Оксаны Жолнович в эфире телемарафона.

— Наш бюджет на 23-й год наконец утвержден. Соответственно 21 млрд добавлен Министерству социальной политики по сравнению с прошлым годом. И это позволит нам говорить об увеличении средств для пенсионеров. Мы планируем провести индексацию, так, как мы и обещали, соответственно уже потихоньку будем наполнять этот бюджет, — сказала она.

В конце сентября заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в эфире телемарафона тоже заявил, что пенсионерам увеличат размер пенсионных выплат в 2023 году.

По его словам, после сектора безопасности вторым приоритетным направлением является именно социальная сфера. Деньги, выделенные на нее, будут направлены как на социальную помощь и субсидии, так и на пенсионные выплаты и индексации пенсий.

— Ежегодная индексация пенсий состоится. С первого марта мы планируем провести соответствующую индексацию с учетом роста инфляционных процессов, и в проекте бюджета на следующий год расходы на это заложены, – сообщил Виталий Музыченко.

Соответственно, выплаты пенсионерам увеличат в марте с учетом размера инфляции и динамики изменения заработных плат.

По словам Музыченко, мартовская индексация пенсий в 2023 году составит около 5,4%.

Стоит напомнить, что до конца 2022 года из-за увеличения прожиточного минимума запланировано еще одно повышение пенсий.

С 1 декабря 2022 года минимальная пенсия вырастет на 66, максимальная – на 660 грн. Такая разница обусловлена законодательством, в котором прописано, что максимальная пенсия не должна превышать 10 прожиточных минимумов, от которых размер пенсий и зависит.

То есть минимальная пенсия вырастет до 2 093 грн, а максимальная — до 20 930 грн.

Что предусмотрено госбюджетом

Правительство заложило увеличение доходов от налогов на 2023 год. В то же время доходы от налога на прибыль уменьшатся на 21,3 млрд грн, от внутреннего налога на добавленную стоимость – на 6 млрд грн.

Расходная часть госбюджета тоже выросла — на 66,8 млрд грн ко второму чтению. Общие затраты составят 2,6 трлн грн. При этом запланированный объем средств на национальную безопасность и оборону не изменился и составил 1,14 трлн грн. Это в четыре раза больше, чем было заложено в госбюджете-2022.

Рост расходов произошел путем увеличения финансирования пенсий (+38,9 млрд грн), ликвидации последствий вооруженной агрессии России (строительство, ремонты, покупка жилья людям), льготных ипотечных кредитов ВПО и тому подобное.

Поэтому на пенсии и социальные выплаты правительство заложило почти 874 млрд грн.

Выход на пенсию в 2023 году

В 2022 году право выйти на пенсию в Украине в 60 лет имеют люди, у которых страховой стаж составляет не менее 29 лет.

Если у человека нет такого стажа, он сможет уйти на пенсию в 63 года, но со страховым стажем от 19 до 29 лет.

В случае отсутствия страхового стажа, который дает право на назначение пенсии по возрасту после достижения 63 лет, пенсия назначается после достижения человеком 65-летнего возраста (при наличии страхового стажа от 15 до 19 лет).

Однако с 1 января 2023 года правила несколько изменятся.

Стать пенсионером и получать пенсию по возрасту смогут те, кто имеет страховой стаж 30 и более лет. Такое требование будет действовать в течение всего 2023 года — с 1 января по 31 декабря.

Если пенсионер не будет иметь нужного страхового стажа в 60 лет, то сможет выйти на пенсию:

в 63 года — со стажем работы от 20 до 30 лет в 2023 году;

— со стажем работы от 20 до 30 лет в 2023 году; в 65 лет — от 15 до 20 лет в 2023 году.

При отсутствии необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет пенсию можно получить по достижении лицом возраста 65 лет при минимальном страховом стаже 15 лет.

Если лицо будет продолжать официально работать и получит необходимый страховой стаж, пенсия ему может быть назначена сразу после приобретения стажа.