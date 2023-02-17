У березні уряд проведе індексацію пенсій: на скільки зростуть виплати

Лютий, 17 в 14:38

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у березні цього року уряд проведе індексацію пенсій на 20%.

За його словами, індексація виплат торкнеться більш ніж 10 млн українців. Під неї підпадатимуть усі категорії, визначені в законі Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

– Ми робимо індексацію пенсій попри те, що згідно з законом України про державний бюджет на 2023 рік, така індексація не є обов’язковою, – зазначив міністр.

Крім того, збережуть усі доплати до пенсії за віком. Так, пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 грн, пенсіонери віком 75-80 років – 400 грн на місяць, а пенсіонери віком 70-75 років – до 300 грн.

Зараз дивляться

Загалом видатки на пенсії становитимуть понад 700 млрд грн.