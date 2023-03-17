Нечестные мэры и коррупция в градостроительстве: какими будут главные шаги нового директора НАБУ

Март, 17 в 16:30

В должности директора НАБУ Семен Кривонос намерен продолжать работу по уничтожению схем в градостроительной отрасли, которая ему хорошо известна после полученного опыта работы в ГИАГ.

Об этом говорится в статье издания Фокус Мощный антикор, громкие дела, борьба с коррупцией в градостроительстве. 5 важных шагов нового директора НАБУ Семена Кривоноса.

— Антикоррупционная деятельность Семена Кривоноса, в ранее возглавляемой им Государственной инспекции архитектуры и градостроительстве, была нацелена на минимизацию коррупционных рисков. Будучи председателем ГИАГ, Кривонос говорил, что новые подходы в ГИАГ уменьшают коррупционный риск и возможность предыдущих неформальных договоренностей между проверяющими и предпринимателями. В экспертной среде уверены: среди первых шагов Семена Кривоноса будет борьба с коррупцией в градостроительном секторе, — пишет Фокус.

Также издание процитировало мнение эксперта-аналитика Александра Кочеткова, который отметил, что НАБУ сейчас собирается начать работу как раз со строительной сферы, которой Кривонос владеет профессионально, — именно он был среди идеологов и инициаторов законопроекта №5655 по реформе градостроительства.

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— И злоупотреблений в этой сфере, как говорится, выше крыши. Соответственно, напряглись мэры крупных городов, где строят мимо Генплана, но не мимо кармана чиновников, — цитирует издание мнение эксперта-аналитика Александра Кочеткова.

Эксперт уверен: коррупционные сделки в сфере строительства оцениваются в миллиарды долларов в год, поэтому намерения НАБУ можно только приветствовать.

По словам блогера Евгения Прокопышина, Кривонос будет осуществлять шаги на преодоление коррупции в градостроительстве, ведь ранее он был председателем Госинспекции градостроительства, где проявил себя, как борец с коррупцией, поэтому сейчас он планирует начать активную работу именно с сектора градостроительства.

— Кстати, именно Семен Кривонос был одним из идеологов законопроекта №5655 (реформа градостроительства) и теперь его очень боятся местные чиновники-коррупционеры и скандальные застройщики. И это выглядит максимально логично, поскольку он хорошо знает этот сектор изнутри и прекрасно понимает, кого и за что там можно связать. Из-за этого против него была массовая информационная кампания, ведь определенный круг людей хотели видеть своего человека в НАБУ, который бы закрывал глаза на всю эту коррупцию (цена вопроса миллиарды долларов ежегодно), — цитирует издание Фокус слова Евгения Прокопышина.

Известно, что Семен Кривонос является откровенным сторонником реформы (проект №5655), которая, на его взгляд, коренным образом меняет действующую в стране систему и находится именно в антикоррупционной вертикали.

— Заложенная в законопроект №5655 цифровизация, по мнению Кривоноса, полностью лишает процедуру предоставления застройщикам разрешений и согласований коррупционной составляющей, — говорится в статье.

По мнению Семена Кривоноса, надо изменить систему в целом, а законопроект №5655 устраняет чиновников органов местного самоуправления и ГИАГ от разрешительных функций, ведь передает их в цифру.

— В этом законе чиновник отстраняется от разрешительных функций, от процесса получения права на выполнение строительных работ, — уверен директор НАБУ Семен Кривонос.

Напомним, Семен Кривонос, назначенный новым директором Национального антикоррупционного бюро Украины, считает законопроект №5655 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности большим комплексным законом, который вводит прозрачные правила игры и коренным образом меняет подходы в отрасли.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5655, который, по мнению экспертов, является полноценной реформой градостроительной сферы, что системно изменит “правила игры” в градостроительстве.