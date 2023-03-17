Нечесні мери та корупція в містобудуванні: якими будуть головні кроки нового директора НАБУ

На посаді директора НАБУ Семен Кривонос має намір продовжувати роботу по знищенню схем у містобудівній галузі, яка йому добре відома після отриманого досвіду роботи в ДІАМ.

Про це йдеться у статті видання Фокус Потужний антикор, гучні справи, боротьба з корупцією в містобудуванні. 5 важливих кроків нового директора НАБУ Семена Кривоноса.

– Антикорупційна діяльність Семена Кривоноса, у раніше очолюваній ним Державній інспекції архітектури та містобудуванні, була націлена на мінімізацію корупційних ризиків. Бувши головою ДІАМ, Кривонос казав, що нові підходи у ДІАМ зменшують корупційний ризик та можливість попередніх неформальних домовленостей між перевіряльниками та підприємцями. В експертному середовищі впевнені: серед перших кроків Семена Кривоноса буде боротьба з корупцією в містобудівному секторі, – пише Фокус.

Також видання процитувало думку експерта-аналітика Олександра Кочеткова, який зазначив, що НАБУ зараз збирається розпочати роботу якраз з будівничої сфери, якою Кривонос володіє професійно, — саме він був серед ідеологів та ініціаторів законопроєкт №5655 з реформи містобудування.

Зараз дивляться

– І зловживань в цій сфері, як кажуть, вище даху. Відповідно, напружилися мери великих міст, де будують повз Генплан, але не повз кишені чиновників, — цитує видання думку експерта-аналітика Олександра Кочеткова.

Експерт впевнений: корупційні оборудки у сфері будівництва оцінюються в мільярди доларів на рік, тож наміри НАБУ можна тільки вітати.

За словами блогера Євгенія Прокопишина, Кривонос буде здійснювати кроки на подолання корупції в містобудуванні, адже раніше був головою Держінспекції містобудування, де проявив себе, як борець з корупцією, тому зараз він планує розпочати активну роботу саме з сектору містобудування.

– До речі, саме Семен Кривонос був одним з ідеологів законопроєкт №5655 (реформа містобудування) і тепер його дуже бояться місцеві чиновники-корупціонери та скандальні забудовники. І це виглядає максимально логічно, оскільки він добре знає цей сектор з середини та чудово розуміє, кого і за що там можна пов’язати. Через це проти нього була масова інформаційна кампанія, адже певне коло людей хотіли бачити свою людину в НАБУ, яка б закривала очі на всю цю корупцію (ціна питання мільярди доларів щороку), – цитує видання Фокус слова Євгенія Прокопишина.

Відомо, що Семен Кривонос є відвертим прихильником реформи (проєкт №5655), яка, на його погляд, докорінно змінює чинну в країні систему та знаходиться саме в антикорупційній вертикалі.

– Закладена в законопроєкт №5655 цифровізація, на думку Кривоноса, повністю позбавляє процедуру надання забудовникам дозволів та погоджень корупційної складової, – йдеться у статті.

За думкою Семена Кривоноса, треба змінити систему у цілому, а законопроєкт №5655 усуває чиновників органів місцевого самоврядування та ДІАМ від дозвільних функцій, адже передає їх у цифру.

– В цьому законі чиновник усувається від дозвільних функцій, від процесу отримання права на виконання будівельних робіт, — впевнений директор НАБУ Семен Кривонос.

Нагадаємо, Семен Кривонос, призначений новим директором Національного антикорупційного бюро України, вважає законопроєкт №5655 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності великим комплексним законом, який запроваджує прозорі правила гри та докорінно змінює підходи у галузі.

Як повідомлялось, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №5655, який, за думкою експертів, є повноцінною реформою містобудівної сфери, що системно змінить “правила гри” у містобудуванні.