Семен Кривонос

Март, 06 в 14:11

Семена Кривоноса, который с мая 2021 года занимал должность главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, правительство назначило 6 марта новым директором НАБУ.

Он был одним из трех кандидатов на эту должность, которых выбрала конкурсная комиссия 4 марта.

Должность была вакантна с 16 апреля 2022 года, когда закончился семилетний срок пребывания на этой должности Артема Сытника.

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В тестировании на знание законодательства Кривонос набрал 99 баллов из 100 возможных. По итогам тестов на знание законодательства и определение общих навыков занял четвертое место, набрав в целом 224 балла.

Что известно о новом главе Национального антикоррупционного бюро Украины – в краткой биографии на Фактах ICTV.

Семену Кривоносу сейчас 40 лет. Он родился 16 января 1983 года в Мариуполе, который сейчас временно оккупирован РФ.

Первое высшее образование получил по специальности Агрономия, в 2005 году окончив Национальный аграрный университет.

В 2007 году Кривонос окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины (магистр госуправления).

В 2010 году – Национальный университет биоресурсов и природопользования по специальности Правоведение (специалист права).

Трудовую деятельность Кривонос начал в 2007 году с должности главного специалиста отдела по делам семьи и молодежи Голосеевской райадминистрации Киева.

2011-2015 годы – работал в территориальных органах Министерства юстиции в Одесской и Киевской областях.

В период 2015-2016 годов Кривонос был первым заместителем начальника Одесской таможни ГФС. На этой должности реализовывал антикоррупционный проект Открытое таможенное пространство, направленный на ликвидацию контрабандных схем.

После таможни работал старшим юридическим советником в Международной организации по развитию права (IDLO).

В 2018 году получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, работал индивидуально и в составе адвокатского объединения Пасека и партнеры.

2020-2021 годы – председатель общественной организации Офис простых решений и результатов. Участвовал в разработке реформ.

С 20 мая 2021 года возглавлял Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАМ), созданной после ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Семен Кривонос был членом политической партии Движение новых сил Михеила Саакашвили (2017-2018). Офис простых решений и результатов, который он возглавлял, тоже связан с Саакашвили.

Согласно поданной декларации, Семен Кривонос с женой на сегодняшний день владеют 17 земельными участками. Он является совладельцем двух сельскохозяйственных предприятий Ольга и Колос в Полтавской области.

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Фото: Семен Кривонос