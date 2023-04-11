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Экономика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Кабмин уволил Мельника с должности директора Бюро экономической безопасности

Вадим Мельник

Директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадима Мельника уволили с должности по собственному желанию.

Соответствующее решение было принято Кабинетом министров, сообщается в Telegram-канале правительства.

— На своем заседании 11 апреля Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Вадима Мельника с должности директора Бюро экономической безопасности, — говорится в сообщении.

Вадим Мельник стал директором Бюро экономической безопасности Украины 20 августа 2021 года, ранее с декабря 2020 года возглавлял Государственную фискальную службу Украины.

О том, что Мельник написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Фото: Вадим Мельник

Источник: Кабмин
Кабмин
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