Кабмін звільнив Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки
Директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадима Мельника звільнили з посади за власним бажанням.
Відповідне рішення було ухвалено Кабінетом міністрів, повідомляється у Telegram-каналі уряду.
— На своєму засіданні 11 квітня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки, – йдеться у повідомленні.
Вадим Мельник став директором Бюро економічної безпеки України 20 серпня 2021 року, раніше з грудня 2020 року очолював Державну фіскальну службу України.
Про те, що Мельник написав заяву про відставку за власним бажанням, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Фото: Вадим Мельник
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