Апрель, 07 в 15:43

Кабинет министров Украины согласовал назначение Руслана Кравченко новым главой Киевской облгосадминистрации (Киевской ОВА).

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Согласовано назначение Кравченко Руслана Андреевича главой Киевской областной государственной администрации, — отметил он.

Ранее ее возглавлял Алексей Кулеба, недавно ставший заместителем руководителя Офиса президента.

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Руслан Кравченко является действующим главой Бучанской окружной прокуратуры. Теперь указ о его назначении руководителем Киевской ОВА должен подписать президент Владимир Зеленский.

Что известно о Руслане Кравченко

Руслан Кравченко – украинский прокурор. Родился в городе Северодонецк Луганской области.

В 2012 году окончил военно-юридический факультет Национального университета Юридическая академия имени Ярослава Мудрого.

До временной оккупации Крыма Кравченко работал в должности следователя Севастопольской прокуратуры. Впоследствии занимал должности в Ровенской и Львовской прокуратурах.

С сентября 2014-го по март 2015 года принимал участие в антитеррористической операции (АТО) в городах Дебальцево и Бахмут.

Впоследствии он работал военным прокурором в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры Украины. Военную прокуратуру тогда возглавлял Анатолий Матиос.

Именно прокурор Кравченко представлял сторону обвинения в суде по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича (как старший группы прокуроров). В январе 2019 года украинский суд заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения, признав виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

В 2019-2020 годах Кравченко был заместителем военного прокурора Центрального региона Украины. Впоследствии работал начальником управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса генпрокурора.

Руслан Кравченко возглавляет Бучанскую окружную прокуратуру с 15 марта 2021 года.

Он принимал участие в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в 2023 году, вошел в список кандидатов-финалистов.

Награжден орденом За заслуги III степени, орденом Даниила Галицкого, наградой президента Украины За участие в АТО и другими наградами.

Руслан Кравченко женат, детей нет. Его жена Елена работает в Офисе генпрокурора руководителем отдела переводов.

Источник: Telegram Тараса Мельничука