Нацбанк улучшил прогноз инфляции на 2023 год и сохранил учетную ставку на уровне 25%

Национальный банк Украины улучшил прогноз инфляции на 2023 год до 14,8% (в январском прогнозе — 18,7%), а также принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

Об этом сообщают в НБУ.

– Инфляция будет снижаться и в дальнейшем, в частности, из-за удешевления энергоносителей на мировых рынках, сдержанного внутреннего спроса, а также влияния монетарной политики НБУ. Учитывая комбинированный эффект этих факторов и значительно лучшую, чем ожидалось, ситуацию в энергетическом секторе, НБУ пересмотрел прогноз инфляции на 2023 год — с 18,7% до 14,8%, – говорится в сообщении.

НБУ ожидает, что в последующие годы инфляция вернется к однознаковому уровню. Прогнозируется улучшение инфляционных ожиданий, а также наращивание предложения товаров благодаря восстановлению оптимальных логистических путей и производственных мощностей.

Учитывая это, НБУ ожидает, что инфляция снизится в 2024 году до 9,6%, а в 2025 году — до 6%.

Впрочем, военные риски остаются, в частности — риск длительной и интенсивной российско-украинской войны, которая будет означать высокие потребности бюджета, а также генерировать сопутствующие риски (медленное снижение мировой инфляции, дальнейшие разрушения инфраструктуры, препятствия в морском экспорте).

Отмечается, что сохранение курсовой устойчивости на фоне планов по валютной либерализации потребует продолжения монетарной политики, направленной на обеспечение высокой привлекательности сбережений в гривне. Поэтому НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 25%.

Обновленный макропрогноз предусматривает начало цикла снижения учетной ставки в IV квартале 2023 года.

– НБУ готов корректировать время и темп изменения учетной ставки, учитывая дальнейшее развитие событий на валютном рынке, инфляционную динамику, устойчивость международной поддержки и результативность мер по обеспечению привлекательности гривневых инструментов, – отметили в НБУ.

Источник : НБУ

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