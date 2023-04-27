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Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Нацбанк покращив прогноз інфляції на 2023 рік та зберіг облікову ставку на рівні 25%

інфляція
Фото: Pixabay

Національний банк України покращив прогноз інфляції на 2023 рік до 14,8% (у січневому прогнозі – 18,7%), а також ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

Про це повідомляють в НБУ.

– Інфляція знижуватиметься і надалі, зокрема, через здешевлення енергоносіїв на світових ринках, стриманий внутрішній попит, а також вплив монетарної політики НБУ. Враховуючи комбінований ефект цих факторів і значно кращу, ніж очікувалося, ситуацію в енергетичному секторі, НБУ переглянув прогноз інфляції на 2023 рік – з 18,7% до 14,8%, – йдеться у повідомленні.

НБУ очікує, що у наступні роки інфляція повернеться до однознакового рівня. Прогнозується покращення інфляційних очікувань, а також нарощування пропозиції товарів завдяки відновленню оптимальних логістичних шляхів та виробничих потужностей.

Враховуючи це, НБУ очікує, що інфляція знизиться 2024 року до 9,6%, а 2025 року – до 6%.

Втім, воєнні ризики залишаються, зокрема – ризик тривалої та інтенсивної російсько-української війни, яка означатиме вищі потреби бюджету, а також генеруватиме супутні ризики (повільніше зниження світової інфляції, подальші руйнування інфраструктури, перешкоди в морському експорті).

Зазначається, що збереження курсової стійкості на тлі планів з валютної лібералізації потребуватиме продовження монетарної політики, спрямованої на забезпечення високої привабливості заощаджень в гривні. Тому НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25%. 

Оновлений макропрогноз передбачає початок циклу зниження облікової ставки в IV кварталі 2023 року. 

– НБУ готовий коригувати час і темп зміни облікової ставки з огляду на подальший розвиток подій на валютному ринку, інфляційну динаміку, стійкість міжнародної підтримки та результативність заходів із забезпечення привабливості гривневих інструментів, – наголосили в НБУ.

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Джерело: НБУ
Інфляція, Війна в Україні, Гроші, Економіка України, НБУ
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