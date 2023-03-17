Инфляция в Украине продолжает снижаться: в НБУ объяснили, что влияет на рост цен

Март, 17 в 10:41

В феврале 2023 года продолжалось замедление потребительской инфляции в годовом измерении до 24,9% с 26,0% в январе.

Фактические темпы роста цен были ниже прогноза НБУ. На это повлияло большее, чем предполагалось, предложение продовольствия и топлива, а также лучшая ситуация в энергетике.

— Инфляцию также сдерживало улучшение инфляционных ожиданий и благоприятная ситуация в наличном сегменте валютного рынка. Эти факторы нивелировали эффекты от высоких расходов бизнеса, понесенных, в частности, с целью обеспечения непрерывной деятельности в условиях отключений электроэнергии, — отметили в НБУ.

По данным НБУ, подорожание обработанных продовольственных товаров существенно притормозило (до 27,8% г/г) прежде всего благодаря стабилизации ситуации в энергетике и уменьшению расходов бизнеса.

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Более низкими темпами росли цены на хлеб, мучные изделия, безалкогольные напитки, консервы, а также молочные продукты и подсолнечное масло. Укрепление гривны в наличном сегменте валютного рынка замедлило подорожание импортных продуктов.

Рост цен на непродовольственные товары практически остался на уровне предыдущего месяца (22,2% г/г).

— Подорожание этих товаров сдерживалось улучшением инфляционных ожиданий, в том числе из-за благоприятной ситуации в наличном сегменте валютного рынка, а также слабым и неравномерно распределенным по товарам и регионам потребительским спросом. Медленнее росли цены на отдельные товары личного ухода, электронику, фармацевтические товары, мебель и автомобили, — отметили в НБУ.

Зато ускорилось подорожание товаров для дома, одежды и обуви, что отражало увеличение расходов бизнеса в предыдущие месяцы для обеспечения энергетической автономности.

Темпы роста стоимости услуг также почти не изменились (15,6% г/г).

Туристические услуги, услуги заведений общественного питания, гостиниц, кинотеатров дорожали медленнее. Это может объясняться как более слабым спросом, так и улучшением ситуации с энергоснабжением.

Зато более высокими темпами росла стоимость медицинских, страховых, ветеринарных, телекоммуникационных услуг — под влиянием увеличения расходов. Ускорилось и подорожание услуг электриков и сантехников, учитывая сохранение высокого спроса из-за последствий отключений электроэнергии, говорится в обзоре.

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Уменьшились и темпы роста цен на сырые продукты питания до 38,0% г/г. Более низкими темпами дорожали мука, крупы, мясо. Низкие импортные цены сдерживали подорожание цитрусовых.

— В то же время из-за сокращения предложения вследствие низкого урожая более высокими темпами росли цены на овощи, в частности на лук, морковь и тепличные овощи. Последние дорожали еще и учитывая рост расходов бизнеса в предыдущие месяцы из-за дефицита электроэнергии, а также последствий землетрясения в Турции. Кроме того, ускорилось подорожание яиц, — говорится в обзоре.

Повышение административно регулируемых цен замедлилось до 14,4% г/г.

Медленнее дорожали алкогольные напитки под влиянием более слабого спроса и достаточного импортного предложения. Притормозил и рост цен на транспортные услуги благодаря стабилизации цен на топливо. Зато, учитывая плановое повышение акцизов, подорожание табачных изделий ожидаемо ускорилось.

Значительно уменьшились темпы подорожания топлива — до 42,0% г/г.

— Это прежде всего объясняется снижением мировых цен на нефть в годовом измерении. Весомое влияние также имели уменьшение дефицита электроэнергии и спроса на топливо, в том числе благодаря теплой погоде, накопленным гражданами и бизнесом запасам, — пояснили в НБУ.