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Илья Нежигай, редактор ленты

Нафтогаз до мая 2024 года зафиксировал цену на газ для населения

Нафтогаз
Фото: Depositphotos

Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины продлила действие тарифного плана для населения Фиксированный в размере 7,96 грн за куб. м (с НДС) до 1 мая 2024 года.

Об этом говорится на сайте Нафтогаз Украины.

— Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне, – сказал глава компании Алексей Чернышов.

По данным Чернышова, госкомпания Нафтогаз Украины сегодня снабжает газом более 12,4 млн украинских домохозяйств.

В компании напомнили, что 26 апреля текущего года, в рамках подготовки к следующему отопительному сезону 2023/2024, компания Нафтогаз Украины вышла на Украинскую энергетическую биржу (УЭБ) с целью закупки природного газа у частных украинских компаний.

Как результат, было закуплено 1,6 млн куб. м природного газа, средневзвешенная цена покупки ресурса апреля составляет 10 972 грн/тыс. куб. м без НДС, а средневзвешенная цена покупки ресурса мая на виртуальной торговой точке (ВТТ) составила 10767 грн/тыс. куб. м без НДС.

В начале апреля этого года арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить Нафтогазу $5 млрд.

Комунальні платежі, Коммунальные тарифы, Нафтогаз, Нафтогаз України, Тарифы, Ціна на газ
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