Газопостачальна компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану для населення Фіксований у розмірі 7,96 грн за куб. м (із ПДВ) до 1 травня 2024 року.

Про це йдеться на сайті Нафтогаз України.

– Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. За всієї складності ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні, – сказав глава компанії Олексій Чернишов.

За даними Чернишова, держкомпанія Нафтогаз України сьогодні постачає газом понад 12,4 млн українських домогосподарств.

У компанії нагадали, що 26 квітня поточного року, в рамках підготовки до наступного опалювального сезону 2023/2024, компанія Нафтогаз України вийшла на Українську енергетичну біржу (УЕБ) з метою закупівлі природного газу у приватних українських компаній.

Як результат, було закуплено 1,6 млн куб. м природного газу, середньозважена ціна купівлі ресурсу квітня становить 10 972 грн/тис. куб. м без ПДВ, а середньозважена ціна купівлі ресурсу травня на віртуальній торговельній точці (ВТТ) склала 10767 грн/тис. куб. м без ПДВ.

На початку квітня цього року арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу $5 млрд.

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