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Экономика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Гаагский суд обязал Россию выплатить Нафтогазу $5 млрд за утраченное имущество в Крыму

Нафтогаз
Фото: Depositphotos

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить Нафтогазу $5 млрд.

Об этом в своем Facebook написал глава НАК Алексей Чернышов.

– Это – компенсация за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму, начиная с 2014 года, – отметил он.

Речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, которая стала одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад.

– Делать все возможное, чтобы приближать победу, – наш долг. Спасибо команде и всем, кто работал для восстановления справедливости!

Верю, что это не последнее решение, которое примут в Гааге в пользу нашей страны. За нами – правда. А те, кто борются за правду, не проигрывают, – отметил Чернышов.

Напомним, в феврале 2022 года Арбитражный трибунал в Гааге начал слушания по определению размера компенсации Нафтогаза за утраченную возможность использовать активы в Крыму. Госпредприятие требовало $10 млрд.

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Гаагський суд, НАК Нафтогаз, Нафтогаз, Россия, Суд в Гааге
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