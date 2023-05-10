Защита от мошенников: НБУ усиливает аутентификацию пользователей во время онлайн-расчетов

С целью снижения рисков мошенничества Нацбанк Украины установил к поставщикам платежных услуг требование применить усиленную аутентификацию пользователей для получения ими дистанционного доступа к счетам и инициирования платежной операции.

Если раньше при онлайн-расчетах было достаточно информации о платежной карте и одноразового пароля, то теперь необходимо использовать как минимум два элемента защиты, которые подтверждают, что платеж осуществляет пользователь, а не мошенник.

— По результатам процедуры усиленной аутентификации пользователя предоставитель платежной услуги должен создать уникальный код аутентификации, который позволяет связывать операцию на определенную сумму и конкретного получателя. Этот код должен приниматься поставщиком платежных услуг каждый раз при получении пользователем доступа к счету, инициировании дистанционной платежной операции и т. п., — объясняют в НБУ.

Однако Нацбанк никоим образом не ограничивает участников платежного рынка в выборе технологических решений для усиленной аутентификации.

Финрегулятор также обязал поставщиков платежных услуг внедрить механизмы и процедуры выявления несанкционированных или мошеннических действий с учетом значительного количества факторов риска, а также определил исчерпывающий перечень случаев, когда они могут не требовать усиленной аутентификации.

Эти нормы содержит постановление НБУ от 3 мая 2023 года №58 Об утверждении Положения об аутентификации и применения усиленной аутентификации на платежном рынке, которое вступает в силу с 10 мая, кроме требований к электронному взаимодействию между субъектами платежных операций и соответствующих мер безопасности, которые вступят в силу с 1 августа 2025 года.

Источник : НБУ

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