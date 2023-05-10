Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Дальність до 300 км і кілька модифікацій: що відомо про ракети ATACMS
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Захист від шахраїв: НБУ посилює автентифікацію користувачів під час онлайн-розрахунків

онлайн-розрахунки

З метою зниження ризиків шахрайства Нацбанк України встановив до надавачів платіжних послуг вимогу застосувати посилену автентифікацію користувачів для отримання ними дистанційного доступу до рахунків та ініціювання платіжної операції.

Якщо раніше під час онлайн-розрахунків було достатньо інформації про платіжну картку і одноразового пароля, то тепер необхідно використовувати щонайменше два елементи захисту, які підтверджують, що платіж здійснює користувач, а не шахрай.

– За результатами процедури посиленої автентифікації користувача надавач платіжної послуги має створити унікальний код автентифікації, який дає змогу пов’язувати операцію на певну суму і конкретного отримувача. Цей код приймається надавачем платіжних послуг щоразу під час отримання користувачем доступу до рахунку, ініціювання дистанційної платіжної операції тощо, – пояснюють у НБУ.

Проте Нацбанк жодним чином не обмежує учасників платіжного ринку у виборі технологічних рішень для посиленої автентифікації.

Фінрегулятор також зобов’язав надавачів платіжних послуг упровадити механізми та процедури виявлення несанкціонованих або шахрайських дій з урахуванням значної кількості факторів ризику, а також визначив вичерпний перелік випадків, коли вони можуть не вимагати посиленої автентифікації.

Ці норми містить постанова НБУ від 3 травня 2023 року №58 Про затвердження Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку, яка набуває чинності з 10 травня, окрім вимог до електронної взаємодії між суб’єктами платіжних операцій та відповідних заходів безпеки, що набудуть чинності з 1 серпня 2025 року.

Читайте також
Шахраї під виглядом допомоги знімають гроші з карт українців – ЦПД
Захист від шахраїв: НБУ посилює автентифікацію користувачів під час онлайн-розрахунків

Джерело: НБУ
НБУ, онлайн, онлайн-покупки, Шахраї, шахрайство
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Євро у вівторок підскочило: курс валют в Україні на 9 травня
євро валюта
У НБУ спрогнозували, коли та як зростатимуть зарплати українців
гривні гривня
Євро здорожчало, а долар трохи впав: курс валют в Україні 4 травня
долар
Євро та долар в обмінниках здорожчали: курс валют на 28 квітня
курс євро
Нацбанк України покращив прогноз відновлення економіки у 2023 – що відомо
ВВП гроші
Відео
Інтенсивність боїв на передовій зросла: до чого готуються ЗСУ

Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (08.05.2023)
випуск
Не здався ворогу ціною життя: історія бійця Нацгвардії, якого вбили в полоні
Полон
Як Україна повертає Києво-Печерську лавру та в якому стані залишає її УПЦ МП
лавра Київ
250 млн фунтів і церемонія в жовто-синіх тонах: як відбулася коронація Чарльза III у Британії
Чарльз III
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь