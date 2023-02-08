Мошенники под видом помощи снимают деньги с карт украинцев — ЦПД

Февраль, 08 в 16:25

В Центре противодействия дезинформации предупредили о новой схеме мошенников, которые снимают деньги с банковских карт украинцев.

Злоумышленники рассылают в сети и на телефоны фейковые сообщения о возможности получить денежную помощь от иностранных партнеров.

– Для получения средств мошенники предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа на поддельном сайте, имитирующем официальные веб-ресурсы. После введения банковских реквизитов воры снимают все средства с карты собственника, — говорится в сообщении.

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В Центре противодействия дезинформации призывают украинцев доверять только официальным ресурсам. Например, официальному сайту Минсоцполитики и платформе єДопомога.

Также следует соблюдать правила информационной гигиены, чтобы не стать жертвой мошенников.

В случае подозрения мошеннических действий в интернете — необходимо сообщать киберполицию на электронную почту: callcenter@cyberpolice.gov.ua.