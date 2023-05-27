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Экономика
Малиновская Ангелина, редактор ленты

С 1 июня в Украине могут ввести единый тариф на электроэнергию для населения

Показники лічильника, лічильник за світло
Фото: Depositphotos

С 1 июня 2023 года в Украине может быть введен единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч (с НДС). Такое изменение планируют в рамках первого этапа коррекции цен.

С этим предложением выступила Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

— НКРЭКУ представляет предложения по внесению изменений в положение о спецобязательствах по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО) с 1 июня 2023 года с внедрением первого этапа корректировки цен на электроэнергию с применением единой цены без диверсификации по объемам потребления на уровне 2,88 грн/кВт-ч с НДС, – говорится в письме в Минэнерго за подписью врио главы регулятора Руслана Кайдаша, переданном Энергореформе.

Отмечается, что эти изменения позволят улучшить финансовые показатели НАЭК Энергоатом и ЧАО Укргидроэнерго и приблизить механизм ПСО к сбалансированному состоянию.

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При этом также отмечается, что единственным действенным способом стабилизации механизма ПСО остается постепенное приведение цен к рыночному уровню.

Сообщается, что Кабмин рассмотрит это предложение, и, скорее всего, поддержит его на своем заседании в ближайшие дни.

Как сообщалось, тариф для населения составляет 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч (с НДС) при потреблении объемов, превышающих этот показатель.

электроэнергия, НКРЕКУ, Тарифы
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