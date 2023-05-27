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Економіка
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

З 1 червня в Україні можуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення

Показники лічильника, лічильник за світло
Фото: Depositphotos

З 1 червня 2023 року в Україні можуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ). Таку зміну планують у рамках першого етапу корекції цін.

З цією пропозицією виступила Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

– НКРЕКУ подає пропозиції щодо внесення змін до положення про спецзобов’язання щодо забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО) з 1 червня 2023 року з впровадженням першого етапу коригування цін на електроенергію із застосуванням єдиної ціни без диверсифікації за обсягами споживання на рівні 2,88 грн// кВт-год з ПДВ, – йдеться у листі до Міненерго за підписом тво глави регулятора Руслана Кайдаша, переданому Енергореформі.

Зазначається, що ці зміни дозволять покращити фінансові показники НАЕК Енергоатом та ПрАТ Укргідроенерго та наблизити механізм ПСО до збалансованого стану.

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При цьому зазначається, що єдиним дієвим способом стабілізації механізму ПСО залишається поступове приведення цін до ринкового рівня.

Повідомляється, що Кабмін розгляне цю пропозицію, і, швидше за все, підтримає її на своєму засіданні найближчими днями.

Як повідомлялося, тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год при місячному споживанні 250 кВт-год та 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) при споживанні обсягів, що перевищують цей показник.

електроенергія, НКРЕКУ, Тарифи
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