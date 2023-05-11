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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Летом наступит второй пик потребления электроэнергии. Будут ли отключения света

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в жаркий летний период наступает второй пик потребления электроэнергии. В то же время риск массовых или постоянных отключений света — минимальный.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона Единые новости.

Председатель комитета ВР по вопросам энергетики пояснил, что первый пик потребления электроэнергии — зимний, особенно в морозные месяцы. Второй — летний, во время жары, когда используется охлаждение.

Он рассказал, что в этом году в июле, августе и возможно даже во второй половине июня ожидаются определенные пиковые нагрузки. В результате массированных ракетных обстрелов риски для энергосистемы остаются.

– Но велик ли риск того, что будут массовые или постоянные отключения? Я думаю, что такой риск минимален. Потому что разница между летним месяцем и зимним — в немного более низком потреблении, во-первых, а во-вторых, солнечный день длиннее и больше работает солнечная генерация, – сказал он.

Герус отметил, что летом в течение дня потребление выше, однако оно сглаживается благодаря работе солнечных электростанций.

– Остаются проблемными периоды вечернего пика — с 19:00 до 22:00-22:30, потому что солнца уже нет, люди возвращаются домой, включают электроприборы. В периоды летних месяцев у нас может быть определенная нагрузка, определенные сложности в несколько вечерних часов — с 7 вечера до 10-10:30 вечера, – добавил энергетик.

Напомним, в Укрэнерго предупреждали, что из-за атак России по объектам инфраструктуры Украины энергетическая система все еще находится в тяжелом состоянии, и это может привести к дефициту электроэнергии летом.

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Андрей Герус, Отключение электроэнергии, Електрика, электроэнергия
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