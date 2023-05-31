Госрегулятор отменил предельные цены на электроэнергию с 30 июня

Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила действие предельных цен на рынке электроэнергии с 30 июня.

Решение приняли на вечернем заседании регулятора в среду, 31 мая.

Его поддержали все члены комиссии, кроме председателя НКРЭКУ Константина Ущаповского, который воздержался, поскольку голосовал за отмену предельной цены с 11 июня.

Принятое постановление предусматривает приостановление соответствующих положений принятого после начала полномасштабного вторжения постановления №332 от 25 февраля 2022 года об определении предельных цен на рынке электроэнергии.

Оно устанавливало максимальную предельную цену на уровне 2 тыс. грн/МВт-ч для часов минимальной нагрузки и 4 тыс. грн/МВт-ч — для часов максимальной нагрузки.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч (с НДС). Такое изменение планируют в рамках первого этапа коррекции цен.

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