Держрегулятор скасував граничні ціни на електроенергію з 30 червня
Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала дію граничних цін на ринку електроенергії з 30 червня.
Рішення ухвалили на вечірньому засіданні регулятора у середу, 31 травня.
Його підтримали усі члени комісії, окрім голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, котрий утримався, оскільки голосував за скасування граничної ціни з 11 червня.
Ухвалена постанова передбачає зупинення відповідних положень прийнятої після початку повномасштабного вторгнення постанови №332 від 25 лютого 2022 року про визначення граничних цін на ринку електроенергії.
Вона встановлювала максимальну граничну ціну на рівні 2 тис. грн/МВт-год для годин мінімального навантаження та 4 тис. грн/МВт-год – для годин максимального навантаження.
Раніше повідомлялося, що в Україні можуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ). Таку зміну планують у межах першого етапу корекції цін.
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