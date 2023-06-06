В мае международные резервы Украины выросли на 4% и обновили рекорд за 11 лет

Международные резервы Украины выросли до $37,3 млрд по итогам мая, что является самым высоким показателем с августа 2011 года. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Отмечается, что в мае резервы выросли на 4% и обновили 11-летний максимум.

— Международные резервы увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте, — сообщили в НБУ.

В целом в течение мая 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

На валютные счета правительства в НБУ поступило $4 322,8 млн. Из этой суммы:

$1 616,0 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;

$1 250,0 млн — от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);

$1 073,7 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

$383,1 млн — от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило $842,2 млн. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $195,5 млн.

В мае 2023 года Нацбанк продал на валютном рынке $1 962,9 млн и выкупил в резервы $63,3 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце увеличилась до $1 899,6 млн.

По данным НБУ, это произошло на фоне исчерпания сезонного фактора (увеличение продажи валюты аграриями для проведения посевной), а также учитывая трудности с экспортом продовольствия в соседние страны и через “зерновой коридор”.

Источник : НБУ

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