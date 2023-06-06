У травні міжнародні резерви України зросли на 4% та оновили рекорд за 11 років
Міжнародні резерви України зросли до $37,3 млрд за підсумками травня, що є найвищим показником із серпня 2011 року. Про це повідомив Національний банк України.
Зазначається, що у травні резерви зросли на 4% та оновили 11-річний максимум.
– Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким і ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті, – повідомили в НБУ.
Загалом упродовж травня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.
На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $4 322,8 млн. Із цієї суми:
- $1 616,0 млн – макрофінансова допомога від ЄС;
- $1 250,0 млн – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
- $1 073,7 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
- $383,1 млн – від Світового банку.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд України виплатив $842,2 млн. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $195,5 млн.
У травні 2023 року Нацбанк продав на валютному ринку $1 962,9 млн і викупив до резервів $63,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця збільшився до $1 899,6 млн.
За даними НБУ, це відбулося на тлі вичерпання сезонного чинника (збільшення продажу валюти аграріями для проведення посівної), а також з огляду на труднощі з експортом продовольства в сусідні країни та через “зерновий коридор”.