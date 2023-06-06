Украина и Франция подписали соглашение о приостановлении выплат по госдолгу

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с послом Франции Этьеном де Понсеном соглашение о приостановлении выплат по государственному долгу.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины во вторник, 6 июня.

— Благодарен правительству Франции за поддержку финансовой системы Украины. Приостановление выплат по официальному долгу позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины и направить средства на финансирование первоочередных потребностей и поддержать экономику, пострадавшую от войны, — отметил Марченко.

Напомним, 14 сентября 2022 года Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании по приостановлению выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба с целью смягчения экономических последствий агрессивной войны России против Украины.

Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

Источник : Минфин

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