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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина и Франция подписали соглашение о приостановлении выплат по госдолгу

Украина и Франция подписали соглашение о приостановлении выплат по госдолгу
Фото: Министерство финансов

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с послом Франции Этьеном де Понсеном соглашение о приостановлении выплат по государственному долгу.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины во вторник, 6 июня.

— Благодарен правительству Франции за поддержку финансовой системы Украины. Приостановление выплат по официальному долгу позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины и направить средства на финансирование первоочередных потребностей и поддержать экономику, пострадавшую от войны, — отметил Марченко.

Напомним, 14 сентября 2022 года Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании по приостановлению выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба с целью смягчения экономических последствий агрессивной войны России против Украины.

Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

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долар США

Источник: Минфин
Держборг, Мінфін, Сергей Марченко, Франция
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