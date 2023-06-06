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Економіка
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна та Франція підписали угоду щодо призупинення виплат за держборгом

Україна та Франція підписали угоду щодо призупинення виплат за держборгом
Фото: Міністерство фінансів

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав із послом Франції Етьєном де Понсеном угоду щодо призупинення виплат за державним боргом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України у вівторок, 6 червня.

— Вдячний уряду Франції за підтримку фінансової системи України. Призупинення виплат за офіційним боргом дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України та направити кошти на фінансування першочергових потреб та підтримати економіку, яка постраждала від війни, – зазначив Марченко.

Нагадаємо, 14 вересня 2022 року Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу з метою пом’якшення економічних наслідків агресивної війни Росії проти України.

Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

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Джерело: Мінфін
Держборг, Мінфін, Сергій Марченко, Франція
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