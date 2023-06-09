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Юлия Соколова, редактор ленты

Треть ожидают улучшения в ближайшие 12 месяцев: украинцы оценили состояние экономики

Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Фото: Pixabay

Около 60% украинцев наблюдают ухудшение собственного экономического положения в течение последних шести месяцев. В то же время треть граждан ожидают улучшения уже в следующем году.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы Рейтинг, которое прошло 1-2 июня этого года.

Около 58% респондентов сообщили, что ощутили ухудшение своего экономического положения за последние полгода. Еще у 35% опрошенных оно не изменилось, и только 6% почувствовали улучшение.

Кроме того, украинцы оценили, как изменилась ситуация в экономике Украины в течение шести месяцев. 75% респондентов заявили, что почувствовали ухудшение, еще 14% вообще не увидели изменений, а 8% заметили улучшения.

Опитування групи Рейтинг

Фото: Социологическая группа Рейтинг

Комментируя развитие украинской экономики в ближайшие 12 месяцев, более трети украинцев выразили положительные надежды. Так, 35% опрошенных ожидают улучшения, еще 28% считают, что ничего не изменится, а 26% – что положение в экономике ухудшится.

Кроме того, 31% респондентов надеются, что в ближайшие 12 месяцев их личное экономическое положение улучшится. Еще 39% считают, что оно не изменится, а 17% настроены пессимистично и прогнозируют ухудшение.

Лучшие оценки собственного экономического положения дали жители западных регионов, респонденты младшего возраста, те, кто работает или нашел новую работу.

Социологи также попросили респондентов оценить ряд экономических возможностей в Украине. Несколько лучше они оценили возможность добиться успеха (41%), однако об ее отсутствии заявили 26% опрошенных.

Также 36% украинцев высоко оценили возможность найти работу, несмотря на войну. Еще 40% дали среднюю оценку, а 23% – низкую.

Возможность иметь стабильный доход (зарплату) высоко оценили 30% респондентов, а заниматься предпринимательством – 29%.

Наиболее пессимистично граждане оценивают возможность сделать карьеру в Украине: 33% уверены, что ее нет или практически нет. Хотя 32% дали положительную оценку.

Опитування групи Рейтинг

Фото: Социологическая группа Рейтинг

Социологи выяснили, что 41% украинцев, работавших до полномасштабной войны, трудятся на своих привычных рабочих местах. Еще 14% работают частично, а 13% нашли новое место работы.

Несмотря на это, треть тех, кто имел работу до вторжения РФ, до сих пор не трудоустроились.

Опитування групи Рейтинг

Фото: Социологическая группа Рейтинг

Лучшая ситуация с работой среди мужчин и людей среднего возраста. Среди переселенцев ощутимо возросло количество тех, кто смог трудоустроиться на новое место: доля неработающих уменьшилась с половины до трети.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса, а также территорий, где отсутствовала украинская мобильная связь. Социологи опросили 1 тыс. респондентов.

В ходе исследования применялся метод CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности не превышает 3,1%.

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Источник: Рейтинг
Война в Украине, Экономика Украины, Опрос, Українці
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